«До бури не надо доводить»: Павлиашвили отреагировал на запрет песен на русском языке в Грузии

Как отметил Павлиашвили, сегодня очень много провокаторов. Они, по его словам, выскакивают как черти из табакерки и заряжают этим народ, сообщает «Абзац».

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Напомним, что в Грузии участились случаи нападения на уличных музыкантов, которые поют песни на русском языке. При этом официального запрета на использование русского языка в соседней стране нет.