«До бури не надо доводить»: Павлиашвили отреагировал на запрет песен на русском языке в Грузии

Музыкант Сосо Павлиашвили заявил, что страны Запада в последнее время сталкивают Россию и Грузию. По его мнению, Грузия для Европы как дрова в костер против России.
«Тот, кто создает ветер, пожнет обязательно бурю. До бури не надо доводить».
Как отметил Павлиашвили, сегодня очень много провокаторов. Они, по его словам, выскакивают как черти из табакерки и заряжают этим народ, сообщает «Абзац».
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Напомним, что в Грузии участились случаи нападения на уличных музыкантов, которые поют песни на русском языке. При этом официального запрета на использование русского языка в соседней стране нет.