«Дно пробила окончательно»: Дана Борисова стала попрошайничать у подписчиков по 100 рублей

Не так давно Дана Борисова хвасталась, что зарабатывает на ток-шоу по 1 миллиону рублей за три недели. При этом платили ей по 10 тысяч за одно участие.

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Увы, но в нынешние времена развлекательные проекты оказались невостребованными у зрителей, и Дана Борисова осталась без привычных денег.

Сейчас телеведущая пошла на крайний шаг и обратилась к своим подписчикам в соцсетях с просьбой перевести ей хотя бы по 100 рублей на карту, ссылаясь на то, что шоу в ближайшее время с ее участием вообще не скоро предвидятся.

«Дно пробила окончательно», «Работать не пробовала?», «Устроилась бы на нормальную работу. Зачем так унижаться?» — удивились пользователи Сети.

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