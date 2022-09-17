Дмитрия Тарасова застукали в ночном клубе в компании двух девушек

Жена Дмитрий Тарасова Анастасия Костенко рассказывала недавно в соцсетях, что футболист часто не ночует дома из-за того, что они с другом открывают новый бизнес.
Однако в Сети появилось видео, на котором спортсмен сидит в ночном клубе в компании друга и двух девушек.
Фото: соцсети
Молодые люди чокаются напитками и выглядят довольно счастливыми.
Пока ни Тарасов, ни Костенко кадры не прокомментировали. Наверняка, они будут снова говорить про семейную идиллию и любовь.
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Фото: соцсети