Дмитрия Тарасова застукали в ночном клубе в компании двух девушек

Молодые люди выпивали.
Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Жена Дмитрий Тарасова Анастасия Костенко рассказывала недавно в соцсетях, что футболист часто не ночует дома из-за того, что они с другом открывают новый бизнес.

Однако в Сети появилось видео, на котором спортсмен сидит в ночном клубе в компании друга и двух девушек.

Фото: соцсети

Молодые люди чокаются напитками и выглядят довольно счастливыми.

Пока ни Тарасов, ни Костенко кадры не прокомментировали. Наверняка, они будут снова говорить про семейную идиллию и любовь.

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Фото: соцсети

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