Дмитрия Тарасова застукали в ночном клубе в компании двух девушек

Жена Дмитрий Тарасова Анастасия Костенко рассказывала недавно в соцсетях, что футболист часто не ночует дома из-за того, что они с другом открывают новый бизнес.

Однако в Сети появилось видео, на котором спортсмен сидит в ночном клубе в компании друга и двух девушек.