Дмитрия Шепелева разыскивают судебные приставы за крупный долг

Телеведущий Дмитрий Шепелев попал в сферу интересов судебных приставов. Он должен выплатить более пятисот тысяч рублей исполнительного сбора.

Судя по всему, Дмитрий Шепелев не рассчитался по счетам в давней истории. Это те самые деньги, которые Шепелев должен родителям Жанны Фриске еще с 2020 года. Несколько лет назад отец певицы погасил перед «Русфондом» 21-миллионный долг, треть его суд постановил взыскать с Дмитрия в пользу отца Фриске.

Напомним, что Шепелев и Фриске подписали мировое соглашение. Шепелев, чтобы не платить деньги, согласился передать Фриске долю сына Платона в квартире на Шмитовском. Ранее он хотел выставить ее на продажу.

Между тем исполнительное производство, похоже, осталось, несмотря на достигнутые договоренности, сообщает «СтарХит».

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Заметим, что Шепелев не намерен выплачивать долг. Он уже обратился в суд. Заседание по этому делу пройдет 29 сентября.