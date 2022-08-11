Дмитрий Певцов дал бесплатный концерт в Керчи

Народный артист РФ Дмитрий Певцов посетил с концертами Крым. Уже прошло его выступление в Керчи — бесплатное.

Артист пел два часа, в зале собралось больше тысячи зрителей, которые подпевали любимым шлягерам из советских и российских кинофильмов: «Девчата», «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы», «Асса», «Бандитский Петербург»… Как рассказал директор Дмитрия Певцова Евгений Коротаев:

«Первый концерт-диалог мы подарили жителям Керчи. Мы давали концерт для местных жителей в ДК «Корабелла». Вход был по пригласительным билетам. Общее количество зрителей в зале было около тысячи человек. Концерты такого плана у нас каждый день в разных городах Крыма».

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Завершить крымский тур планируется концертом в Евпатории, сообщает издание «РИА ФАН».