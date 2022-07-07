Дмитрий Песков заверил, что не знает о существовании черного списка артистов в России

В то время, как некоторые российские артисты, уехавшие из страны, утверждают, что в РФ действует некий черный список нежелательных звезд, в эшелонах власти опровергают эту информацию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не в курсе о каких-либо списках артистов, которым запрещено выступать в РФ.
«Нет, мне не известно ничего об этом. Черные списки есть у правоохранителей, это списки тех, кто нарушает законы страны», — цитирует спикера ТАСС.
Информационное агентство отмечает, что ранее популярная музыкальная группа Little Big, перебазировавшаяся в США, заявила, что состоит в подобном стоп-листе.
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