Дмитрий Песков заверил, что не знает о существовании черного списка артистов в России

В то время, как некоторые российские артисты, уехавшие из страны, утверждают, что в РФ действует некий черный список нежелательных звезд, в эшелонах власти опровергают эту информацию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не в курсе о каких-либо списках артистов, которым запрещено выступать в РФ.

«Нет, мне не известно ничего об этом. Черные списки есть у правоохранителей, это списки тех, кто нарушает законы страны», — цитирует спикера ТАСС.

Информационное агентство отмечает, что ранее популярная музыкальная группа Little Big, перебазировавшаяся в США, заявила, что состоит в подобном стоп-листе.

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