Призер Олимпиады по дзюдо и депутат Госдумы Дмитрий Носов в эфире программы «Эмпатия Манучи» заявил о приостановке работы американского гиганта «Боинг».
«В Америке бензин сильно подорожал. Такого у них вообще никогда не было. Несколько дней назад президент США Байден объявил о чрезвычайной ситуации. «Боинг» уже неделю не работает, не собирает самолеты. Потому что сорок процентов титана, из которого собирается «Боинг» — это российский титан».
Как отметил Носов, был открыт ящик Пандоры. «Все зарубежные лидеры ломают голову как вылезти из этого. Путин и Лавров проводят в день десятки переговоров с лидерами других государств, определенным кругом», — заметил Дмитрий Носов.
Напомним, что Дмитрий Носов прославился на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. С тяжелой травмой он смог выиграть бронзовую медаль.