Дмитрий Носов сообщил о приостановке работы американского «Боинга»

Как отметил Носов, был открыт ящик Пандоры. «Все зарубежные лидеры ломают голову как вылезти из этого. Путин и Лавров проводят в день десятки переговоров с лидерами других государств, определенным кругом», — заметил Дмитрий Носов.

Напомним, что Дмитрий Носов прославился на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. С тяжелой травмой он смог выиграть бронзовую медаль.

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