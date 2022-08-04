Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев впервые стал дедом еще в 2014 году. У его сына Кирилла подрастает дочь. Сейчас ребенку восемь лет.

В 2017 году Кирилла Нагиева видели на отдыхе в Карелии с некой девушкой и маленькой девочкой. Она называла Кирилла папой.

Добавим, что мать Кирилла радиоведущая и писательница Алиса Шер в 2015 году рассказывала студентам, что сын и его любимая женщина не допускают бабушку и девушку нянчить внучку, сообщает телеграм-канал «Только никому».

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Напомним, Дмитрий Нагиев недавно проговорился, что стал дедом. «А сыночка уже и сам папа», - заявил актер и телеведущий журналистам.