Дмитрий Нагиев впервые подтвердил, что стал дедом

Дмитрий Нагиев крайне не любит говорить о своей личной жизни, поэтому все, что обычно знает о нем публика – выужено по крупицам.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В 2018 году Нагиев проговорился, что его сын Кирилл вполне мог уже подарить ему внука.

«У вас сын уже взрослый мужчина. Вы внуков, наверное, хотите. Он собирается заводить детей?» — поинтересовался журналист программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ у актера. «А кто вам сказал, что их нет?» — ответил тогда Нагиев, однако не стал распространяться о личной жизни своего взрослого сына. Кирилл Нагиев, напомним, женат на Юлии Мельниковой.

И вот Дмитрий Нагиев все-таки подтвердил, что он на самом деле дед.

Журналист «Каравана историй» спросил у Нагиева о возможности участия Кирилла в съемках в сериале «Охотник» в роли сына главного героя. Тот отказался, потому что не хотел ассоциаций с реальной жизнью. «А сыночка уже и сам папа», — неожиданно заявил Дмитрий.