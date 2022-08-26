Дмитрий Маликов впервые высказался о гражданстве и недвижимости за рубежом

Накануне Дмитрий Маликов появился на финальном концерте Фестиваля музыки в кино Soundtrack, организованном при поддержке Министерства культуры и Киностудии имени Горького.
К журналистам артист вышел за пару минут до его начала. В беседе признался, что за многие годы в шоу-бизнесе привык к различного рода фейкам о себе в прессе. Заодно отметил, что ни о каком разводе нет и речи. Год назад семья переехала в новый дом, а старый просто продала.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«У меня за границей ничего нет: ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо», - цитирует Маликова «Комсомольская правда».