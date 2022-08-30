Дмитрий Колдун рассказал, во сколько ему обошлись сборы дочери Алисы в первый класс

Первого сентября дочь известного певца Дмитрия Колдуна, Алиса, идет в первый класс минской гимназии. В этой же гимназии учится сын Дмитрия, Ян, он отправляется в четвертый класс. Певец рассказал, где он приобретал школьную одежду:
«Все нужное купили в Беларуси. Что-то универсальное заказывали онлайн, остальное нашлось в магазинах».
За портфель для Алисы пришлось выложить 7200 рублей. Помимо тетрадей, ручек, карандашей и прочих мелочей семья первоклассницы оплатила и учебники. Все вместе обошлось примерно в 25 тысяч рублей.
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«Тяжелее всего сложилась ситуация с формой. За ней ездили далеко, поскольку нужно было подобрать соответствующий размер. В учреждении, куда отдаем Алису, строгая форма. У девочек в классе будет темно-бордовый сарафан и блузка белорусского производства с эмблемой гимназии.
Два комплекта формы обошлись в 7400 рублей. К ней подобрали колготки, различную обувь: кроссовки, сменную обувь в школу, туфельки», — рассказал Дмитрий Колдун в беседе с корреспондентами издания МК.