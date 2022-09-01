Дмитрий Колдун отвел дочь в первый класс и сел за ее парту

37-летний выпускник «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун отвел дочь в первый класс.
Юная Алиса стала ученицей одной из минских гимназий. В этом же учебном заведении, но на три класса старше, учится и сын певца Ян. Теперь для семьи Колдуна День знаний — двойной праздник.
К поступлению в первый класс Алиса готовилась все лето: занималась по специальным учебникам для дошкольников и посещала подготовительные занятия. Дмитрий Колдун также занимался с дочкой: разучивал с ней скороговорки, стихи, обучал устному счету.
Дмитрий Колдун привел дочь в первый класс. Фото: из личного архива звезды
1 сентября артист лично отвел детей в школу. Звездный папа посидел за партой, за которой будет учиться его дочь-первоклассница, полистал учебники и вспомнил свои школьные годы.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».