Дмитрий Колдун отвел дочь в первый класс и сел за ее парту

Наследница певца Алиса все лето готовилась к поступлению в школу.
Дмитрий Колдун

Дмитрий Колдун с дочерью 1 сентября. Фото: из личного архива звезды

37-летний выпускник «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун отвел дочь в первый класс.

Юная Алиса стала ученицей одной из минских гимназий. В этом же учебном заведении, но на три класса старше, учится и сын певца Ян. Теперь для семьи Колдуна День знаний — двойной праздник.

К поступлению в первый класс Алиса готовилась все лето: занималась по специальным учебникам для дошкольников и посещала подготовительные занятия. Дмитрий Колдун также занимался с дочкой: разучивал с ней скороговорки, стихи, обучал устному счету.

Дмитрий Колдун привел дочь в первый класс. Фото: из личного архива звезды

1 сентября артист лично отвел детей в школу. Звездный папа посидел за партой, за которой будет учиться его дочь-первоклассница, полистал учебники и вспомнил свои школьные годы.

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