Дмитрий Колдун отвел дочь в первый класс и сел за ее парту

37-летний выпускник «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун отвел дочь в первый класс.

Юная Алиса стала ученицей одной из минских гимназий. В этом же учебном заведении, но на три класса старше, учится и сын певца Ян. Теперь для семьи Колдуна День знаний — двойной праздник.

К поступлению в первый класс Алиса готовилась все лето: занималась по специальным учебникам для дошкольников и посещала подготовительные занятия. Дмитрий Колдун также занимался с дочкой: разучивал с ней скороговорки, стихи, обучал устному счету.