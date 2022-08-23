Дмитрий Киселев сделал заявление на прощании с Дарьей Дугиной

Телеведущий, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев произнес прощальную речь на прощании с журналисткой Дарьей Дугиной. По его словам, произошедшее невозможно себе вообразить.
«Это удар по семье за те идеи, которые она отстаивала... Повод, чтобы объединиться, стать сильнее... Светлая память. Царствие небесное...» — заявил он.
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Кроме того, письмо с соболезнованиями прислал и министр иностранных дел Сергей Лавров. В нем говорится, что в МИД всегда будут помнить молодого, талантливого философа и ученого.