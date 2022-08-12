«Для женщин»: Макеева рассказала, как собирается исполнить мечту - стать мамой

Анастасия Макеева нашла свое долгожданное женское счастье в четвертом браке. В прошлом году ее мужем стал бизнесмен Роман Мальков. Теперь звезда театра мечтает подарить мужу наследника.
Чтобы стать ближе к своей мечте, Анастасия решила поработать с психосоматикой на курсах известного психолога. Об этом она рассказала в своей соцсети.
«С 1 сентября я решила принять участие в очень интересном эксперименте. Это будет 3-месячный онлайн-проект Инны Тлиашиновой. Курсы для женщин, которые хотят забеременеть, но у них не получается. Это связано с психосоматикой. Я иду туда и мне интересно, что из этого выйдет», - сказала Макеева.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Макеева заявила, что приступила к репетициям нового шоу, в которое вернулась спустя девять лет.