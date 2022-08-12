«Для женщин»: Макеева рассказала, как собирается исполнить мечту - стать мамой

Анастасия Макеева нашла свое долгожданное женское счастье в четвертом браке. В прошлом году ее мужем стал бизнесмен Роман Мальков. Теперь звезда театра мечтает подарить мужу наследника.

Чтобы стать ближе к своей мечте, Анастасия решила поработать с психосоматикой на курсах известного психолога. Об этом она рассказала в своей соцсети.