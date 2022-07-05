«Для вашего мощнейшего интеллекта»: Шахназаров ответил на бранные стихи Макаревича его же оружием

В своем «Телеграм» Шахназаров сей опус заметил: «Вот еще, товарищи, Макаревич. Аккурат для вашего мощнейшего интеллекта. Продолжайте радовать поклонников. И панамку носите. Вам идет. Солнце в Израиле чересчур активное», - обратился журналист к музыканту.

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Шахназаров предложил несколько аналогичных двустиший в том же русле, по экспрессии ничуть не уступающих автору, а даже, по мнению подписчиков, превосходящих их. Правда, все они с нецензурной лексикой, поэтому привести их здесь не представляется возможным, разве что, пожалуй, одно:

«Когда я в парке старом с…,

У Клары Карл коралл украл».

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