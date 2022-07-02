Для ровного загара: Наталья Рудова на пляже осталась без верха от бикини

Актриса Наталья Рудова давно мечтала об отдыхе на море. И теперь с наслаждением радуется наступившему отпуску на курорте с Турции. Туда красавица улетела вместе с подругой и теперь делится радостью со своими подписчиками.

За первый день Рудова успела показать подписчикам в Сети много: и свой номер, и питание в отеле, и себя любимую в купальнике. Звезда много времени провела на солнце и успела загореть. Не забыла она и о пикантных ракурсах, чтобы подразнить фанатов.

Так как актриса обосновалась в уединенном месте, где у каждого номера – свой бассейн, то может себе позволить загорать топлес. Так она и сделала: расположившись у воды, красавица осталась в одних стрингах, позируя на камеру красивой спиной.