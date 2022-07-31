«Для привлечения внимания»: план Галкина в Турции раскусила известный блогер

Лена Миро считает, что меры безопасности на концерте в Анталье были наигранными.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: соцсети

На концерте Максима Галкина в Турции у входящих отобрали воду. В Анталье, как говорят очевидцы, в то время была сорокаградусная жара, а выступление проходило на открытой площадке, без кондиционеров.

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Люди были возмущены, однако им объяснили, что эта мера принята в целях безопасности артиста, дескать облить его могут.

Блогер Лена Миро удивилась такому отношению к зрителям и выразила мнение, что Максим Галкин это сделал вовсе не из боязни быть облитым, а чтобы набить себе цену.

«Можно было бы, конечно, поставить возле сцены охрану, чтобы к Максику никто не прорвался. Но значительно проще отнять у всех воду, потому что охрана - лишние траты.

А если серьезно, то все это мне напоминает какой-то смешной пиарчик. Никто, как мне кажется, и не хотел намочить Галкина, а вся история с бутылками - для привлечения внимания. Мол, смотрите, какая я важная птица - намочить меня хотят», - написала в ЖЖ Миро.

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