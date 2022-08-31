Для нужд клуба: Тарасов купил авто у Моргенштерна* за 10 млн рублей

Недавно Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah решили взяться за воспитание молодежи. Друзья создали клуб «Родина медиа», в котором будут заниматься юные футболисты.
К начинанию хотели привлечь и Ольгу Бузову, но та ответила отказом бывшему мужу, написав пронзительный текст в своих соцсетях. Но, похоже, это ничуть не смутило футболиста.
Накануне стало известно, что он купил авто у Моргенштерна* для нужд клуба. Сумма сделки – 10 млн рублей.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Видимо, скандальный блогер, отбыв из России, распродаёт своё имущество, чтобы безбедно жить в Дубае. Первой «с молотка» ушел его роскошный «Мерседес», - пишет «Комсомольская правда».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.