Для нужд клуба: Тарасов купил авто у Моргенштерна* за 10 млн рублей

Недавно Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah решили взяться за воспитание молодежи. Друзья создали клуб «Родина медиа», в котором будут заниматься юные футболисты.

К начинанию хотели привлечь и Ольгу Бузову, но та ответила отказом бывшему мужу, написав пронзительный текст в своих соцсетях. Но, похоже, это ничуть не смутило футболиста.

Накануне стало известно, что он купил авто у Моргенштерна* для нужд клуба. Сумма сделки – 10 млн рублей.