«Для него был шок, что променяла на девушку»: Забияко объяснила, почему рассталась с Гринькиным

Как отметила Забияко, она говорила об этом с Гринькиным. «Очень много было скандалов. Для него был шок, что я променяла его на девушку», — заметила Забияко.

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Ранее подруга Натальи Забияко теннисистка Дарья Касаткина совершила каминг-аут. Она призналась в нетрадиционной ориентации. Позже стало ясно, что она живет именно с Забияко.