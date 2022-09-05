«Для него был шок, что променяла на девушку»: Забияко объяснила, почему рассталась с Гринькиным

Фигуристка Наталья Забияко в шоу «Осторожно: Собчак» рассказала, почему не состоялась ее свадьба с режиссером Данилом Гринькиным.
«Даже если была бы гетеро, то я с ним в итоге развелась. Много там причин. Домострой, патриархат. Это не для меня. Я должна была поддерживать его в семейном будущем. В 2020 году я завершила карьеру. Хотела кататься в шоу. Но было все запрещено с его стороны. Моя главная задача была поддерживать его. Хотя доход был весь, по сути, мой. Он вообще не зарабатывал, но я должна была его возносить».
Как отметила Забияко, она говорила об этом с Гринькиным. «Очень много было скандалов. Для него был шок, что я променяла его на девушку», — заметила Забияко.
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Ранее подруга Натальи Забияко теннисистка Дарья Касаткина совершила каминг-аут. Она призналась в нетрадиционной ориентации. Позже стало ясно, что она живет именно с Забияко.