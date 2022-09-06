Для нее несуразный цвет! Пугачева оконфузилась в остромодном костюме, оттенок которого мгновенно старит

Алла Пугачева побывала в гостях у четы Юдашкиных в их загородном имении. Примадонна покрасовалась в белоснежном костюме с остромодными брюками палаццо и в рубахе оверсайз. Изюминкой образа стала сникеры с белыми носочками.
При этом жена шоумена Максима Галкина оконфузилась, щегольнув в наряде, оттенок которого мгновенно ее состарил, подчеркнув несовершенства лица с морщинками.
О каком оттенке идет речь? Все подробности в модном разборе от имиджмейкера Елены Бестави для сайта Teleprogramma.pro.
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Алла Пугачева в гостях у четы Юдашкиных. Фото: личный архив
«Прекрасный вариант одежды для отдыха. Белый цвет всегда освежает. Единственное, нужно правильно подобрать свой оттенок белого. В данном случае кипенно-белый с блеском не очень подходит Алле Борисовне.
Потому что на его фоне более четко видны возрастные изменения лица, морщинки. Гораздо лучше здесь смотрелся бы оттенок невыбеленной шерсти — более мягкий.
Что касается деталей костюма, абсолютно трендовый вариант брюк палаццо, сникеры — все на пике моды. Пугачева следит за имиджем и идет в ногу со временем. За это ее можно похвалить.
Здесь мы видим классическое смешение стилей — эклектику. Формы натурального стиля вкупе с тканью драматического стиля. Если смягчить оттенок, то костюм вполне подходит Алле Борисовне», — экспертно резюмировала имидж-стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави — имидж-стилист. Вот уже 10 лет благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.