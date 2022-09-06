Для нее несуразный цвет! Пугачева оконфузилась в остромодном костюме, оттенок которого мгновенно старит

Алла Пугачева побывала в гостях у четы Юдашкиных в их загородном имении. Примадонна покрасовалась в белоснежном костюме с остромодными брюками палаццо и в рубахе оверсайз. Изюминкой образа стала сникеры с белыми носочками.

При этом жена шоумена Максима Галкина оконфузилась, щегольнув в наряде, оттенок которого мгновенно ее состарил, подчеркнув несовершенства лица с морщинками.

О каком оттенке идет речь? Все подробности в модном разборе от имиджмейкера Елены Бестави для сайта Teleprogramma.pro.

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