«Для моих девочек»: Сябитова вырастила малину, которая дала второй урожай (как она выглядит, фото)

Роза Сябитова в этом году взяла часть забот о своей внучке Мирославе на себя, оберегая дочь Ксению. Телесваха призналась, что малышка растет активной, поэтому дочке нужно хотя бы немного поспать. Под утро ведущая присматривает за девочкой, прогуливается с ней по своему саду.
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В этом году у Сябитовой в огороде выросло целое море цветов, особенно она гордится своими роскошными розами, которые зацвели у нее по второму кругу.
Малина тоже решила в заботливых руках знаменитости дать повторный урожай.
«В сентябре будет прекрасная вкусная малинка для моих девочек!» - похвасталась Роза Сябитова.