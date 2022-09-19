«Для меня «Сваты» — это не Добронравов, не Кравченко»: Кошмал выдала новое скандальное заявление

Только вот актриса Анна Кошмал так не считает. Украинская актриса прославилась благодаря комедии, сыграв внучку Будько и Ковалевых, но с этой весны обрубила любую связь с российскими коллегами. Она не раз провоцировала своих экранных бабушек и дедушек, а теперь снова выдала скандальное заявление.

«Для меня «Сваты» — это не Добронравов, не Кравченко, Добрынин или Артемьева. Вообще не они. Для меня — это Андрей Яковлев (украинский режиссер сериала. — Прим. ред.) — человек, которого я безмерно уважаю, и работать с которым огромное удовольствие. Он для меня как отец», — выдала Кошмал.

Источник: StarHit.