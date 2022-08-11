«Для меня лично все ясно»: Шахназаров – про обосновавшегося в Риге Хазанова

Многие звезды покинули Россию за последние полгода. Некоторые из них сделали это громко, Максим Галкин, например, обозначил четко свою позицию, как и Чулпан Хаматова. А вот большинство предпочитает отмалчиваться. Политолог Александр Баунов недавно заверил, что, например, молчание Аллы Пугачевой – это явное высказывание, мол, всем уже давно ясна ее позиция.

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Журналист Михаил Шахназаров того же мнения придерживается относительно Геннадия Хазанова. Артист уехал в Латвию.