«Для меня лично все ясно»: Шахназаров – про обосновавшегося в Риге Хазанова

Многие звезды покинули Россию за последние полгода. Некоторые из них сделали это громко, Максим Галкин, например, обозначил четко свою позицию, как и Чулпан Хаматова. А вот большинство предпочитает отмалчиваться. Политолог Александр Баунов недавно заверил, что, например, молчание Аллы Пугачевой – это явное высказывание, мол, всем уже давно ясна ее позиция.
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Журналист Михаил Шахназаров того же мнения придерживается относительно Геннадия Хазанова. Артист уехал в Латвию.
«Хазанов в Риге, в Юрмале. Он не знает, вернется он или нет, говорит, что просто театр не работает. Но его видят мои знакомые, друзья часто в Юрмале в компании с Ярмольником. Они все там. Все все прекрасно понимают, все все прекрасно знают по позиции этих людей. Ну раз они промолчали, не нашли никаких слов, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас на передовой, для меня лично все становится ясно», - сказал в программе «Полный абзац» журналист.