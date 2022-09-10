«Для меня Киркоров в гостях — обычный выходной»: дочь Глюкозы хочет покорить шоу-бизнес

15-летняя дочь Глюкозы Лида Чистякова с раннего возраста привыкла к тому, что к ней приковано общественно внимание. Звездную наследницу совсем не тяготит этот факт. Более того, она планирует и сама покорить шоу-бизнес, став популярной певицей.

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Лида уже даже начала записывать собственные треки под псевдонимом Рэй (Рэйвэн).