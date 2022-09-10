«Для меня Киркоров в гостях — обычный выходной»: дочь Глюкозы хочет покорить шоу-бизнес

15-летняя дочь Глюкозы Лида Чистякова с раннего возраста привыкла к тому, что к ней приковано общественно внимание. Звездную наследницу совсем не тяготит этот факт. Более того, она планирует и сама покорить шоу-бизнес, став популярной певицей.
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Лида уже даже начала записывать собственные треки под псевдонимом Рэй (Рэйвэн).
«Хочу добиться успеха. Хочу, чтобы мои песни помогали людям находить верные решения, исправлять сложные ситуации», — поделилась дочь Глюкозы с kp.ru.
Чистякова отметила, что чувствует себя среди артистов как рыба в воде, ведь многие из них являются друзьями ее родителей.
«Я в этом расту с детства, для меня Филипп Киркоров в гостях — это, можно сказать, обычный выходной. Я не отношусь к артистам как к известным персонам», — рассказала Лида.