«Для меня это норма жизни»: Волочкова рассказала о детях, которые родились в ее доме

По словам танцовщицы, уже много лет у нее дома живет семья из Таджикистана – Лолочка с Рустамом. Она их приютила в свое время. У пары трое детей. Родная сестра Рустама родила двух детей.

«Сейчас у нас живет еще одна сестра Рустама. У меня в доме родились пятеро детей! Год назад мне позвонил посол Таджикистана и поблагодарил меня за мою доброту. Я не то чтобы была тронута, просто для меня это норма жизни», - заметила Волочкова.

Напомним, что у самой Анастасии Волочковой дочь Ариадна от бизнесмена Игоря Вдовина. Причем наследница проживает в доме отца.