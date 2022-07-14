«Для меня большая честь»: Стас Михайлов получил долгожданную награду

Певец стал народным артистом России.
Стас Михайлов

Стас Михайлов. Фото: Global Look Press

Стас Михайлов получил звание «Народный артист России». Об этом певец сообщил в своей соцсети и поблагодарил родных и фанатов.

«Для меня это большая честь! Спасибо всем, кто на протяжении всей моей жизни находится со мной рядом, поддерживает и верит в меня. В первую очередь моим родителям, это их радость. Я благодарен всей моей большой семье, моей жене и моим детям, которые дают мне силы и жизнь», — написал Михайлов.

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Напомним, свою карьеру Стас Михайлов начал в родном Сочи, где выступал в местных ресторанах. Популярность артист получил в начале 2000-х, когда в ротацию радиостанций попала его песня «Для тебя».

 

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