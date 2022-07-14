«Для меня большая честь»: Стас Михайлов получил долгожданную награду

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, свою карьеру Стас Михайлов начал в родном Сочи, где выступал в местных ресторанах. Популярность артист получил в начале 2000-х, когда в ротацию радиостанций попала его песня «Для тебя».