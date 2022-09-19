Для галочки: Орбакайте сухо поздравила брата и сестру с днем рождения

51-летняя Кристина Орбакайте поздравила своих брата и сестру Лизу и Гарри Галкиных с 9-летием. Она сделала это в соцсети, причем, довольно сухо и формально, считают многие подписчики певицы.

«С днем рождения, дорогие Лиза и Гарри!» - написала Орбакайте.

Причем, старшая дочь Примадонны запостила старое фото, где именинники позируют со своей племянницей Клавой Земцовой в Латвии – снимок был сделан еще летом. Судя по всему, лично артистка не поздравляла родственников в Грязи.

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Как считает психолог Вероника Степанова, Кристина Орбакайте ревнует свою маму к двойняшкам. Потому что сейчас Примадонна все свое внимание и ласку направляет на малышей, а ей, старшей дочке звезды, такая роскошь в свое время не досталась – ее воспитывала бабушка, пока мама колесила по гастроям.