«Для этого законы и придуманы»: продюсер объяснил, как у Галкина и Пугачевой отберут замок

Телеведущий Максим Галкин и его жена Алла Пугачева покинули стану на фоне массового оттока звезд весной. После этого многие деятели высказались, что пустующий замок в деревне Грязь шоумена нужно отобрать. Известный продюсер Сергей Лавров прокомментировал эту инициативу. Он считает, что если законодательная база позволяет это сделать, то исходить нужно из ее норм.

«Я никогда не был сторонником эмоциональных вещей и никогда им не буду. Для этого у нас есть умы в лице чиновников. В этом случае надо поступать согласно законам РФ. Для этого законы и придуманы», - пояснил продюсер «Пятому каналу».

На конфискации замка, напомним, настаивал продюсер Андрей Разин. Недавно с этой же инициативой выступил экс-депутат Госдумы Роман Худяков.

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