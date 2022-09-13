«Для чего нужна эта пиписочка?»: Гузеева гадает, что за странный предмет помог ей приготовить домашнюю колбасу

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева вновь продемонстрировала своим подписчикам в соцсети, насколько она хорошая хозяйка. Вместе со своей крестной, которая живет в Оренбурге, Лариса приготовила целый тазик самодельных колбасок.

Во время готовки женщинам пришлось применить смекалку, ведь оказалось, что фарш и оболочки для колбасок у них есть, а вот приспособления для того, чтобы набить оболочку фаршем, отсутствуют. Они нашли странную пластиковую трубку, нож для чистки рыбы, и с их помощью смогли осуществить задуманое.

И все же Ларисе хотелось бы узнать, для чего нужна та пластиковая штука, что их выручила.

«Вот эта пиписочка... Может быть кто-то знает, для чего она нужна?» - спросила Гузеева у подписчиков.

Как пояснила телеведущая, завтра они с тетей ждут гостей, и все колбаски будут приготовлены на гриле.

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