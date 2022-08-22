«Длинноволосая, смуглая! Словно испанка»: как выглядит «американская» внучка Аллы Пугачевой — Клавдия

Алла Пугачева души не чает в своей внучке Клавдии. Тем более, что в семье Кристины Орбакайте рождались одни только мальчики. По словам артистки, если бы дочка появилась у нее раньше, она едва ли справилась бы с ее воспитанием. Видимо, растить пацанов поп-диве было куда проще.

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У певицы есть старший сын Никита от музыканта Владимира Преснякова – младшего и младший Дени — от бизнесмена Руслана Байсарова. А вот дочку Клаву артистка родила от предпринимателя Михаила Земцова, и для Орбакайте третья беременность стала, можно сказать, более поздней, к рождению дочки она подошла осознанно. Сейчас певице 51 год, а Клаве только 10.