Длинноногая блондинка с копной волос: как выглядит новая пассия бывшего мужа Татьяны Арнтгольц

Известный артист и бывший муж актрисы Татьяны Арнтгольц Иван Жидков не так давно рассекретил новую возлюбленную и теперь периодически делится снимками в компании девушки в Сети.
На этот раз Иван Жидков показал фото, на котором он и его избранница по имени Мария запечатлены во время отдыха. Оба босые, облачены в шорты и белые футболки.
Девушка Ивана Жидкова — модель. Мария — обладательница стройной фигуры, длинных ног и роскошных светлых волос.
Иван Жидков и его избранница. Фото: соцсети
Поклонники восхитились красивой парой и заявили, что нынешняя пассия Ивана Жидкова очень похожа на бывшую жену актеру Татьяну Арнтгольц.
«Такая девочка красивая! Нежная и тоненькая. Счастья вам и любви», «Она похожа на Татьяну, первую жену, черты схожие есть», «На бывшую жену похожа», «Очень гармонично смотритесь, молодые, красивые, счастливые», — высказались в Сети.
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Напомним, Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц расстались больше восьми лет назад. У пары есть дочь Мария, которой недавно исполнилось 13 лет. Жидков и Арнтгольц ради наследницы поддерживают отношения.