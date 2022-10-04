Длинноногая блондинка с копной волос: как выглядит новая пассия бывшего мужа Татьяны Арнтгольц

Известный артист и бывший муж актрисы Татьяны Арнтгольц Иван Жидков не так давно рассекретил новую возлюбленную и теперь периодически делится снимками в компании девушки в Сети.

На этот раз Иван Жидков показал фото, на котором он и его избранница по имени Мария запечатлены во время отдыха. Оба босые, облачены в шорты и белые футболки.