«Длинная челка падает на лоб, белозубый, смуглый! Аполлонистый»: 16-летний сын Петренко ошеломил сходством с отцом

Екатерина Климова вывела в свет всех своих четверых детей. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» трижды была замужем. И каждому мужу рожала детей. Так, от ювелира Ильи Хорошилова у нее есть дочка Елизавета, от Игоря Петренко сыновья Матвей и Корней, от Гелы Месхи дочка Белла.

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16-летний сын Игоря Петренко обещает стать первым красавцем. Юноша уже сейчас, будучи подростком, хорош собой. Он пошел в отцовскую породу и статным ростом, и мужественностью. А вот миловидность лица и густую шевелюру волос он унаследовал от красавицы мамы Екатерины Климовой.