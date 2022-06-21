Дизайнер Гуляев сообщил, когда, по его мнению, Пугачева вернется в Россию

Известный дизайнер Игорь Гуляев, много лет сотрудничавший с Аллой Пугачевой, пообщался с журналистами на специальном показе костюмов, которые он создал для фильма «Красная Шапочка». Дизайнер признался, что скучает по Примадонне.

«Я безумно люблю Аллу Борисовну Пугачеву. Люблю ее уже 45 лет и не смогу уже никогда разлюбить. Для меня это икона музыки, ориентиров в профессии, икона дружбы. И вообще, вы все прекрасно знаете, что я ее безгранично уважал, уважаю и буду уважать.

И не понимаю тех людей, которые осуждают легенду страны. Нельзя! Она настоящая, она невероятно талантливый, дружный, правдивый человек. Если ей не нравилось, она скажет: «Это не нравится». А если нравится, скажет: «Давай продолжать дальше». Я вообще люблю людей без фальши».

На вопрос журналистов, вернутся ли дети Пугачевой в Россию к первому сентября, Гуляев уверенно ответил:

«Они приедут в сентябре, и детки пойдут в школу», — сообщает издание «МК».

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