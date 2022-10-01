Диву видно сразу: Анна Нетребко в белом мини-платье в горох козырнула стройными ногами в Тель-Авиве

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных оперных исполнительниц. Ей довелось выступать в Нью-Йорке, Лондоне и других городах. Артистка в этом году продолжает давать гастроли, хоть некоторые театры и перестали с ней сотрудничать. Она выступила в Италии, Германии и Венгрии.
Примечательно, что Анна свой день рождения отметила в Вене, где живет уже много лет. А теперь она приехала в Израиль, куда направилась и Алла Пугачева с детьми. Оперная дива посвятила время прогулкам. Она в платье оверсайз щегольнула по побережье, а накануне добралась до Палестины, где посетила храм.
На этот раз Анна вернулась в Тель-Авив. Она готовится к концерту. Однако певица всегда находит время на прогулки. На этот раз она предстала в белом мини-платье свободного кроя. Наряд в горох позволил скрыть изъяны фигуры, подчеркнув стройные ноги. Оперная дива предпочла дополнить лук сумкой в виде улитки, солнцезащитными очками и туфлями.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Ранее Анну подвергли критике за наряды для молодых девочек и прически школьниц. Но в 51 год она заявила, что продолжит так одеваться. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали комплиментами звезду.
«Какая красотка», «Как вам все идет», «Наряд восхитительный», «Немного фигура кажется квадратной, но ноги просто идеальные», «Так круто вы продумываете детали! Эта сумочка покорила меня», — стали писать пользователи Сети.