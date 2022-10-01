Диву видно сразу: Анна Нетребко в белом мини-платье в горох козырнула стройными ногами в Тель-Авиве

На этот раз Анна вернулась в Тель-Авив. Она готовится к концерту. Однако певица всегда находит время на прогулки. На этот раз она предстала в белом мини-платье свободного кроя. Наряд в горох позволил скрыть изъяны фигуры, подчеркнув стройные ноги. Оперная дива предпочла дополнить лук сумкой в виде улитки, солнцезащитными очками и туфлями.

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