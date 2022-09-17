«Дива вернулась!»: Алена Жигалова встретила пропавшую Ани Лорак (видео)

На этот раз Лорак неожиданно попалась на глаза Алене Жигаловой. Журналистка зашла в лифт и поразилась тому, что перед ней оказалась певица. Она была в джинсах и рабашке. Ботинки на тракторной подошве и солнцезащитные очки дополняли образ.

«Дива вернулась», – воскликнула Алена. «Да, это я», – заявила Ани Лорак.

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