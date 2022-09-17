«Дива вернулась!»: Алена Жигалова встретила пропавшую Ани Лорак (видео)

Ани Лорак является известной украинской исполнительницей. Она много лет выступала в России и подружилась с Филиппом Киркоровым. Примечательно, что певица несколько месяцев не выходила на связь с поклонниками. Она даже пропустила вечеринки друзей. По слухам, звезда провела время в Турции с бывшим мужем Налчаджиоглу. К нему она привозила и дочку Софию на каникулы.
На этот раз Лорак неожиданно попалась на глаза Алене Жигаловой. Журналистка зашла в лифт и поразилась тому, что перед ней оказалась певица. Она была в джинсах и рабашке. Ботинки на тракторной подошве и солнцезащитные очки дополняли образ.
«Дива вернулась», – воскликнула Алена.
«Да, это я», – заявила Ани Лорак.
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Поклонники были поражены не меньше Жигаловой. Однако многие заподозрили подвох в том, что камера была включена сразу, когда еще не было понятно, кто в лифте. Более того, диалог многим показался наигранным. Пока неизвестно, где находится Ани Лорак, но видео позволяет предположить, что она в России. Возможно, что Алена уговорила ее на интервью.