Дива и точка: Зепюр Брутян подчеркнула идеальную фигуру, представ в платье с акцентом на талии на Мальдивах

Актерская пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян постоянно путешествуют. Кажется, с тех пор, как все узнали, что они вместе, Прилучный и Брутян чаще бывали за границей, чем в России.

У влюбленных перманентный медовый месяц.

В эти дни парочка находится на Мальдивах и щедро делится с поклонниками кадрами, являющимися доказательством их любви. На этот раз Зепюр Брутян поделилась в микроблоге снимком авторства Павла Прилучного.

В кадре она позирует у панорамных дверей мальдивской виллы с видом на океан.