Дива и точка: Зепюр Брутян подчеркнула идеальную фигуру, представ в платье с акцентом на талии на Мальдивах

Актерская пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян постоянно путешествуют. Кажется, с тех пор, как все узнали, что они вместе, Прилучный и Брутян чаще бывали за границей, чем в России.
У влюбленных перманентный медовый месяц.
В эти дни парочка находится на Мальдивах и щедро делится с поклонниками кадрами, являющимися доказательством их любви. На этот раз Зепюр Брутян поделилась в микроблоге снимком авторства Павла Прилучного.
В кадре она позирует у панорамных дверей мальдивской виллы с видом на океан.
Зепюр Брутян на Мальдивах. Фото: соцсети
Зепюр облачена в легкое летнее платье в пол с акцентом на талии. Ее волосы собраны на затылке в красивый пучок. Выглядит в кадре избранница Прилучного и трогательно, и грациозно одновременно.
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Поклонники прекрасно понимают Павла Прилучного, страстно влюбленного в свою избранницу Зепюр Брутян.