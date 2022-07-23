Диск с автографом за миллион: как спекулянты зарабатывают на покойном Шатунове

После смерти Юрия Шатунова предприимчивые граждане решили монетизировать свою память о нем. Поклонники начали продавать вещи, к которым когда-либо прикасался кумир миллионов.

По информации PROZVEZD, особенно часто на продажу выставляют автографы покойного солиста «Ласкового мая». Цены на них стартуют от десяти тысяч рублей и доходят до огромных сумм.

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Так, автограф певца с последнего концерта продается в Сети за 750 тысяч рублей. Еще дороже оценил владелец диск с подписью звезды — в один миллион рублей.

По мнению коллекционера Виктора Васильева, такие памятные вещи Шатунова будут пользоваться спросом не больше двух месяцев. Потом интерес к ним начнет падать.

Ранее стало известно, что права на песни «Ласкового мая» могут отдать Дане Милохину. По мнению Юрия Лозы, у тиктокера не получится заменить покойного экс-солиста культовой группы.