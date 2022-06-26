Директора шокировало неожиданное предложение Шатунова незадолго до смерти

Директор бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова рассказал о ситуации незадолго до его смерти, после которой он усомнился в адекватности своего подопечного.

С началом специальной военной операции на Донбассе исполнитель хита «Белые розы» был готов собрать чемодан и идти добровольцем на Донбасс. С этим предложением он обратился к своему помощнику.

«Юра сказал: "Аркадий, поехали запишемся добровольцами"», — рассказал Аркадий Кудряшов на церемонии прощания со звездой.

Представитель артиста утверждает, что слова Шатунова шокировали его, он даже поинтересовался, не сошел ли тот с ума.

Отметим, что Троекуровское кладбище в Москве давно не видело такое количество людей, как на церемонии прощания с Юрием Шатуновым. По некоторым данным, проводить фронтмена «Ласкового мая» в последний путь пришло более 14 тысяч человек.

Источник: "Московский комсомолец"

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