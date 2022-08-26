Директор Шатунова высказался о дне рождения артиста

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта в одной из подмосковных больниц. Артиста кремировали. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище, другую отвезли в Германию.