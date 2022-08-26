Директор Шатунова высказался о дне рождении артиста

День рождения у Юрия Шатунова 6 сентября. В этом году артисту могло бы исполниться 49 лет. Аркадий Кудряшов, который был директором Шатунова, заявил, что никаких мероприятий по этому поводу ни друзья, ни семья проводить не будет.
«У нас траур. Ничего не планируется в ближайший год», — сказал Аркадий Кудряшов NEWS.ru.
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Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта водной из подмосковных больниц. Артиста кремировали. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище, другую отвезли в Германию.