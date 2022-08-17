Директор Шатунова переживает, что прах артиста украдут

В скором времени на Троекуровском кладбище появится памятник артисту.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта. Певца кремировали, а прах захоронили в двух странах – России и Германии. На Троекуровском кладбище в эти дни готовятся к работе по установлению памятника. В связи с чем место захоронения прикрыли бетонной плитой.

По словам директора Шатунова Аркадия Кудряшова, это также убережет от незаконного изъятия капсулы с прахом.

«И еще это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста», - рассказал Кудряшов изданию aif.ru.

Напомним, ранее стало известно, что родственники артиста объявили конкурс на разработку эскиза надгробия.

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