Директор Пугачевой отреагировала на новости об отъезде певицы

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала новости об объезде певицы в Израиль. Журналисты выложили видео, на котором видно, как машина Примадонны приехала в аэропорт «Внуково - 3».

«Я не в курсе, ничего не знаю. Кто может знать? Да только Алла Борисовна. Мне о ее планах ничего не известно, - кратко ответила она kp.ru.

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Артистка, напомним, полгода жила за границей и к 1 сентября привезла детей в подмосковную школу. Муж Пугачевой Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) остался за пределами нашей страны.

Поклонники Пугачевой считают, что на этот раз она навсегда покинула родину.