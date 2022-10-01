Директор Пугачевой отреагировала на новость о продаже замка

В Сети появились слухи о том, что уехавшая в Израиль Алла Пугачева выставила на продажу замок в Подмосковье. Шикарный особняк построил признанный в России иноагентом Максим Галкин*, там они и жили в последние годы.
Цена вопроса - один миллиард рублей.
Директор Пугачевой Елена Чупракова новость комментировать отказалась. Женщина бросила трубку, когда услышала соответствующий вопрос от журналиста РИА Новости.
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На шести этажах замка располагаются подземный гараж, бассейн, семейный театр со сценой. Всего в доме 20 комнат.
* — Максим Галкин внесен Минюстом в реестр иноагентов