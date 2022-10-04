Директор Бориса Моисеева назвал бредом слухи об убийстве артиста

Возникшие слухи о том, что Бориса Моисеева могли убить, вызывают возмущение у директора артиста – Сергея Гороха. Он заявил, что ему ничего неизвестно о том, будут ли действительно проводить проверку для выяснения предположительно криминального характера смерти певца.

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«Я такую новость не видел, но думаю, что это чисто бред. У меня такой информации нет, честно говоря. Полный бред. Пока ничего не слышал, завтра девять дней [с момента смерти артиста]», - цитирует слова Сергея Гороха телеканал «360».

Есть информация о том, что московские следователи проведут проверку, чтобы установить, при каких обстоятельствах наступила смерть Бориса Моисеева. По данным Telegram-канала Mash, СК инициировал проверку по статьям об убийстве и нанесении тяжелых телесных повреждений.