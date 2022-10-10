Динамично и стильно: Бородина вышла на публику в трендовых лоферах и джинсах «а-ля 90-е»

Ксения Бородина знает толк в современной моде.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Ксения Бородина поддержала тренд на деним, выбрав джинсы и куртку в стиле 90-х, когда эту ткань «варили».

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Ведущая вышла на прогулку в брюках из темного денима, открыв свои изящные щиколотки. И сочетала брюки со светлой «уваренной» курткой.

Изюминкой образа Ксении Бородиной стали лоферы элегантного оттенка оливок.

«Ксюша, как всегда очень стильная», «Душечка наша, прекрасна во всем», «Как девочка, такая милая», — похвалили Ксению Бородину подписчики, когда увидели этот стайл на фото в ее соцсетях.

Ксения Бородина. Фото: соцсети

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