Динамично и стильно: Бородина вышла на публику в трендовых лоферах и джинсах «а-ля 90-е»

Ксения Бородина поддержала тренд на деним, выбрав джинсы и куртку в стиле 90-х, когда эту ткань «варили».
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Ведущая вышла на прогулку в брюках из темного денима, открыв свои изящные щиколотки. И сочетала брюки со светлой «уваренной» курткой.
Изюминкой образа Ксении Бородиной стали лоферы элегантного оттенка оливок.
«Ксюша, как всегда очень стильная», «Душечка наша, прекрасна во всем», «Как девочка, такая милая», — похвалили Ксению Бородину подписчики, когда увидели этот стайл на фото в ее соцсетях.
Ксения Бородина. Фото: соцсети