Динамично и стильно: Бородина вышла на публику в трендовых лоферах и джинсах «а-ля 90-е»

Ксения Бородина поддержала тренд на деним, выбрав джинсы и куртку в стиле 90-х, когда эту ткань «варили».

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Ведущая вышла на прогулку в брюках из темного денима, открыв свои изящные щиколотки. И сочетала брюки со светлой «уваренной» курткой.

Изюминкой образа Ксении Бородиной стали лоферы элегантного оттенка оливок.