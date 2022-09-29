Дима Билан восхитился мужеством призывников, которых встретил на вокзале

Дима Билан рассказал о своих впечатлениях от случайной встречи с мобилизованными россиянами. Это произошло на вокзале в Бурятии, куда певец приехал на гастроли.

Он признался, что почувствовал исходящую от бойцов особую энергию. В то время как команда Билана выгружала аппаратуру, мобилизованные готовились к отправлению, загружая свои сумки и рюкзаки.

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«Я стоял и смотрел, пытаясь поймать взгляд, чтобы сказать заветное: «С богом!» Какая-то особая энергия была вокруг ребят, либо была всегда, либо стала отчетливо видна в эти особенные дни! Я про себя подумал: «А ведь вот они — родные люди и лица!», - приводит слова артиста издание «РИА ФАН».

Дима Билан, конечно, не мог отказать в просьбе мобилизованных и сфотографировался вместе с ребятами, отметив их благородные лица и мужественные взгляды.