Дима Билан в Турции назвал себя русским Бураком Озчивитом

Известный певец Дима Билан сравнил себя со звездой сериала «Великолепный век».
Дима Билан

Дима Билан. Фото: соцсети

Популярный в России певец Дима Билан в эти дни находится в Турции, в Кемере.

Во время одной из экскурсий вокалист познакомился с местными турками, оказавшимися знатоками российской поп-музыки. Они узнали в Диме Билане известного певца, что. несомненно польстило знаменитости.

Дима Билан захотел продемонстрировать, что и он знает турецких звезд. И тут же сравнил себя с Бураком Озчивитом.

«Я — как Бурак Озчивит. Я встречался с ним!» — поделился с новыми знакомыми Дима Билан.

Но те неправильно поняли его английский.

«А нам не нравится Бурак Озчивит! — ответил собеседник. — Но ты похож на него. Красавчик!»

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Напомним, не так давно звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит побывал в Москве, где его постоянно окружали красивые девушки — модели и актрисы. Некоторые даже выразили сочувствие его жене.

 

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