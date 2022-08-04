Дима Билан в Турции назвал себя русским Бураком Озчивитом

Популярный в России певец Дима Билан в эти дни находится в Турции, в Кемере.

Во время одной из экскурсий вокалист познакомился с местными турками, оказавшимися знатоками российской поп-музыки. Они узнали в Диме Билане известного певца, что. несомненно польстило знаменитости.

Дима Билан захотел продемонстрировать, что и он знает турецких звезд. И тут же сравнил себя с Бураком Озчивитом.

«Я — как Бурак Озчивит. Я встречался с ним!» — поделился с новыми знакомыми Дима Билан.

Но те неправильно поняли его английский.