Дима Билан в Турции назвал себя русским Бураком Озчивитом

Популярный в России певец Дима Билан в эти дни находится в Турции, в Кемере.
Во время одной из экскурсий вокалист познакомился с местными турками, оказавшимися знатоками российской поп-музыки. Они узнали в Диме Билане известного певца, что. несомненно польстило знаменитости.
Дима Билан захотел продемонстрировать, что и он знает турецких звезд. И тут же сравнил себя с Бураком Озчивитом.
«Я — как Бурак Озчивит. Я встречался с ним!» — поделился с новыми знакомыми Дима Билан.
Но те неправильно поняли его английский.
«А нам не нравится Бурак Озчивит! — ответил собеседник. — Но ты похож на него. Красавчик!»
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Напомним, не так давно звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит побывал в Москве, где его постоянно окружали красивые девушки — модели и актрисы. Некоторые даже выразили сочувствие его жене.