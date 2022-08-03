Дима Билан после общения с Бураком Озчивитом перебрался в Турцию

В конце июля поклонники турецкого актера Бурака Озчивита ликовали: он прилетел в Москву и устроил автограф-сессию в одном из столичных ресторанов.

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Встречи с ним добивались не только рядовые почитатели, но и селебрити. Например, в своих микроблогах похвастались кадрами с красавцем-турком Наталья Рудова и Ольга Бузова.

Дима Билан тоже не удержался, устроив с артистом обнимашки. Он, к слову, оказался единственным мужчиной-звездой, который стремился увидеться с Бураком Озчивитом.