«Дичь»: Стоцкая впервые прокомментировала роман с Киркоровым

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей – сына Александра и дочь Веру – от ресторатора Сергея Абгаряна. Супруги расстались в 2019 году, но в Сети до сих пор обсуждают, как сильно дети артистки похожи на Филиппа Киркорова.