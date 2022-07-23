«Дичь»: Стоцкая впервые прокомментировала роман с Киркоровым

Недавно домработница Филиппа Киркорова Люся призналась, что Ани Лорак и Анастасия Стоцкая были частыми гостьями в доме поп-короля. Кроме того, по словам Люси, артистки наряжались в костюмы домработниц, чтобы повеселить певца.
Анастасия Стоцкая узнав эту историю, дала свой комментарий.
«Какая же это глупость, я эту дичь не читаю», - цитируют Стоцкую «Народные новости».
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Напомним, Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей – сына Александра и дочь Веру – от ресторатора Сергея Абгаряна. Супруги расстались в 2019 году, но в Сети до сих пор обсуждают, как сильно дети артистки похожи на Филиппа Киркорова.