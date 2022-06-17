Диана Гурцкая представила на ПМЭФ свой центр социальной интеграции

Певица Диана Гурцкая заявила: «Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — это шанс для талантливых, творческих и активных молодых людей, которые стремятся принять участие в экономической, социальной и культурной жизни страны». Именно об этом один из лозунгов ПМЭФ — «Равные возможности для всех».

Артистка знает, о чем говорит: Диана незрячая, однако, несмотря на это, ведет активную творческую жизнь и помогает другим людям с ограниченными возможностями. На форуме Гурцкая представила свой центр социальной интеграции, предназначенный для людей с ограниченными физическими возможностями:

«В наш центр уже ходят дети на занятия. Задача нашего центра — развитие творческого потенциала детей и взрослых с инвалидностью. Мы запустили разнообразную палитру программ интеграции: от вокала и хореографии до актерского мастерства.

Более того, мы будем расширяться: кто может, тот будет рисовать, кто хочет — займется гончарным мастерством. Мы хотим понять и детей: кто чем хочет заниматься. Очень важно, когда родители видят, как счастливы их дети, занимаясь творчеством».

Диана Гурцкая, кроме того, отметила: если ребенок испытывает положительные эмоции — родителям становится спокойнее за его будущее, сообщает издание «РИА ФАН».

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